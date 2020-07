vor 55 Minuten Ingo Rothermund Karlsruhe Bordellbetrieb in Corona-Zeiten? "Lauras Girls" in Karlsruhe sagen: Ja, das geht - wenn wir öffnen dürften

Die vergangenen Monate waren für alle Branchen keine einfachen - doch besonders getroffen hat es ein Gewerbe, das oftmals vergessen wird - das Prostitutionsgewerbe. Bordelle müssen seit März geschlossen bleiben, eine Lockerung ist nicht in Sicht. Bei einem bundesweiten Tag der offenen Tür haben Bordelle - wie auch der Club "Lauras Girls" am Entenfang in Karlsruhe - auf ihre Sorgen aufmerksam gemacht.