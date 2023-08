Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Die Seán Treacy Band spielte am Samstagabend ein kostenloses Konzert am Karlsruher Hauptbahnhof. Einige Zuschauer schauten - und hörten - sich das Event an. Statt fand es im Rahmen eines Projekts der Deutschen Bahn, Bahnhöfe zu "Erlebnisorten" zu machen.

Bild: Thomas Riedel