Auch 2024 wird die Fassade des Karlsruher Schlosses wieder vier Wochen lang von Lichtkunst bestrahlt. Ein genaues Datum geben die Veranstalter (KME) bis dato noch nicht bekannt. Was allerdings inzwischen bekannt ist, ist das Motto für die kommende Lichtshow: Recht und Demokratie. "Die Schlosslichtspiele 2024 nehmen Bezug auf das anstehende 75-jährige Jubiläum des Deutschen Grundgesetzes", so die KME in einer Mitteilung.

Erneute internationale Preisausschreibung

Karlsruhe als Sitz des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesgerichtshofs soll 2024 erneut internationalen Künstlerbesuch bekommen. Für die kommenden Schlosslichtspiele warten abermals Preisgelder von bis zu 10.000 Euro. Die Bewerbungsphase für eine Teilnahme an den Spielen läuft.

In Karlsruhe können die Menschen wieder Lichtkunst auf der Fassade des Barockschlosses bestaunen. | Bild: Uli Deck/dpa

Einsendungen sind bis zum 20. November 2023 möglich, erklären die Veranstalter auf ihrer Internetseite. Die vollständige Ausschreibung inklusive der Teilnahmebedingungen in deutscher und englischer Sprache ist auf der Seite des Zentrums für Kunst und Medien Karlsruhe (ZKM) abrufbar.