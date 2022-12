Karlsruhe vor 33 Minuten

Schlimmeres verhindert? Reinigungskraft entdeckt Büro-Brand in Karlsruher Karlstraße

Vermutlich Schlimmeres verhindert hat am Samstagmorgen eine Reinigungskraft in der Karlsruher Karlstraße: In einer Arztpraxis hatte diese Rauch und Brandgeruch wahrgenommen und die Einsatzkräfte der Feuerwehr verständigt. Wie sich herausstellte, war ein Brand in einem benachbarten Geschäftshaus ausgebrochen.