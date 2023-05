Karlsruhe hat ein neues Hotel und damit 208 Zimmer mehr in denen Gäste der Fächerstadt übernachten können. Die Hotelkette Premier Inn eröffnete am Donnerstag, 25. Mai, ihren 49. Standort in der Fautenbuchstraße 48, unmittelbar am Südausgang des Hauptbahnhofes und damit in direkter nähe zum denkmalgeschützen Wasserturm. Die ersten Gäste werden für Freitag, 26. Mai erwartet.

Bild: Thomas Riedel

128 Doppel-, 51 Triple-, 21 Twin-, 6 Quad- sowie zwei behindertengerechte Zimmer verteilen sich auf den fünfstöckigen Neubau. "Wir sind sehr glücklich, in dieser ebenso historischen wie modernen Nachbarschaft unser erstes Hotel in Karlsruhe betreiben zu dürfen", sagt Inge Van Ooteghem, Chief Operating Officer von Premier Inn Deutschland.

Bild: Thomas Riedel

"Wir sind ein Hotel der sogenannten 'Economy-Sparte.' Heißt: Wir konzentrieren uns auf die Basisbedürfnisse unserer Gäste. Wir bieten gute Übernachtungen in einem guten Bett und ein tolles Frühstück", sagt Miriam Saalmann, Cluster Hotelmanagerin im Gespräch mit ka-news.de

Bild: Thomas Riedel

Saalmann ist als Cluster Managerin verantwortlich für die Hotels in Baden-Württemberg und dem Saarland. Das neueröffnete Haus am Wasserturm ist das Zehnte Premier Inn in Baden-Württemberg. "Karlsruhe ist das fünfte Haus in Baden und gleicht damit unsere fünf Häuser in Schwaben aus", so Saalmann weiter.

Bild: Thomas Riedel

Eine Besonderheit der Kette: Das Premier Inn und die englische Königsfamilie haben den gleichen Bettenlieferanten. Gäste können sich als auf erstklassige Matratzen der Marke Hypno Betten freuen. "Der Hoflieferant der Queen beliefert auch uns und wir können stolz behaupten: 'Bei uns schläft man wahrlich königlich'", meint Saalmann.

Bild: Thomas Riedel

Beherbergen soll das Hotel am Wasserturm künftig Gäste aus allen Bereichen. "Unser Leitfaden lautet: 'Alles Premium, außer der Preis' und das gilt sowohl für Geschäfts- wie Freizeitreisende und gerade für Familien, weil wir mit unseren Konzept sagen: 'Wir lassen den Schnick-Schnack weg."

Bild: Thomas Riedel

Entsprechend starten Übernachtungen bei 59 Euro pro Nacht ohne Frühstück. Für 15,50 Euro mehr können sich Gäste dann am warmen Frühstücksbuffet bedienen. "Wir haben Rührei, Speck, Bohnen, Eier und dazu die üblichen Komponenten und auch viele vegane Optionen", erklärt Saalmann.

Alle Bilder zur Eröffnung: