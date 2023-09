Seit 1989 ist die MS Karlsruhe als Passagierschiff im Einsatz. Nun ist eine ordentliche Grundsanierung für den Dampfer geplant. Voraussichtlich 2024 sollen die neuen Fahrpläne, laut Pressemitteilung veröffentlicht werden.

Saison endet bereits Mitte September

Das Saisonende war erst für den Dezember 2023 geplant, wurde allerdings schon auf Mitte September verlegt. Die MS Karlsruhe wird im Oktober 2023 in "der Lux Werft in Niederkassel" anlegen, so die Rheinhäfen Karlsruhe. Die Sanierung soll dabei "deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen als der zweijährige Rundum-Check", wie in der Pressemitteilung steht.

Bild: Thomas Riedel

Die Technik sowie die Inneinrichtung des Schiffes wird dabei erneuert, um den "Passagieren auch in den kommenden Jahren einen modernen und komfortablen Aufenthalt zu bieten." Auch nach der Sanierung soll den Fahrgästen dadurch ein schönes Erlebnis ermöglicht werden. Noch steht nicht fest, wann die MS Karlsruhe im Hafenbecken 2 des Rheinhafens Karlsruhe zurück sein soll.

Karlsruhe Ausflug bei Sonnenschein: Ein Tag auf der MS Karlsruhe Das könnte Sie auch interessieren

Erst wenn der Termin feststeht, wird auch der Fahrplan der Saison 2024 veröffentlicht. Der Verkauf von Einzelfahrkarten soll dabei wie gewohnt weitergehen. Bekannte "Rund- und Themenfahrten in Karlsruhe und der umliegenden Region" werden dabei nicht ausgelassen und in den Fahrplan der neuen Saison aufgenommen.