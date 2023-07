Sulzfeld vor 1 Stunde

Säugling angeschossen? Nachbarschaftsstreit in Sulzfeld sorgt für Polizeieinsatz

Ein Nachbarschaftsstreit rief am Samstagabend die Polizei in Sulzfeld auf den Plan. Nach ersten Erkenntnissen ist nicht auszuschließen, dass bei diesem Streit auch ein sechs Monate altes Kind leicht am Arm verletzt wurde. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen fiel ein erster Tatverdacht auf einen 56-jährigen Nachbarn.