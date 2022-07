Karlsruhe vor 2 Stunden

Über eine Viertelmillionen Besucher lockt es nach Corona-Pause auf "Das Fest" in Karlsruhe

Rund 260.000 Menschen haben Veranstalterangaben zufolge nach der Corona-Pause das Open-Air-Festival «Das Fest» in Karlsruhe besucht. Das waren in etwa so viele wie 2019. «Wir freuen uns zu sehen, mit welcher Liebe die Leute zurückkehren und mit welcher Rücksichtnahme», sagte Geschäftsführer Martin Wacker von der KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH. Bis auf einen mutmaßlichen Fahrraddieb und ein paar Wespenstiche habe es keine Vorfälle gegeben. "'Das Fest' ist eine Veranstaltung, die die Leute lieben", sagte Wacker am Sonntag. "Und sie wollen selbst auch dazu beitragen."