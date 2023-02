Wie die Polizei berichtet, bog die 76-Jährige mit ihrem Auto gegen 14.45 Uhr von der Kaiserallee nach links in die Händelstraße ein. "Dabei übersah sie wohl das Rotlicht einer Ampel und stieß in der Folge mit einer S-Bahn zusammen", so die Polizei in ihrem Bericht. Bei dem Unfall befand sich neben der 76-jährigen Fahrerin auch eine 40-jährige Beifahrerin im Auto. Alle Beteiligten blieben unverletzt. An der Straßenbahn sowie am Fahrzeug entstanden Sachschäden von zirka 14.000 Euro.