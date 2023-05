16:28 Uhr: Oberirdischer Verkehr steht still

Laut ka-news.de-Reporter Thomas Riedel, der sich aktuell vor Ort befindet, sind bei insgesamt drei unterschiedlichen Bahnen die Stromabnehmer abgeknickt. Zwei Bahnen stehen demnach im Bereich Karlstor, dir dritte Bahn an der Phillipp-Reis-Straße. Entsprechend stehe der oberirdische Bahnverkehr in Karlsruhe still, unterirdisch laufe alles wie gewohnt.

An dieser Bahn ist der Stromabnehmer ebenfalls abgeknickt. | Bild: Thomas Riedel

16:10 Uhr: VBK-Störung am Karlstor

Wie ein Sprecher der Verkehrsbetriebe Karlsruhe bestätigt, sind die Linien 2, 3, 4, 5 und 6 von der Störung betroffen und werden umgeleitet. Nach bisherigen Informationen soll die Störung bis 17.30 Uhr behoben sein. Ob weitere Bahnen von dem Zwischenfall betroffen sind, ist aktuell unklar.

Bild: Thomas Riedel

Wie Augenzeugen gegenüber ka-news.de berichteten, soll es im Bereich Karlstor zu einem "riesigen Knall" gekommen sein und in der Folge der Stromabnehmer einer Bahn abgeknickt sein. Verschiedene Leser melden der Redaktion auch stehende Bahnen im Bereich der Philipp-Reis-Straße/Baumeisterstraße. Sollten weitere Informationen vorliegen, werden diese ergänzt.

Alle Bilder zum großen Knall: