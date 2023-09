Freiburg vor 2 Stunden

Ausbau der Rheintalbahn: Reisezeit verkürzt sich zwischen Karlsruhe und Basel

Nach dem milliardenschweren Ausbau der Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel werden Fahrgäste künftig Zeit sparen. Die Reisezeit werde sich in der Region um durchschnittlich fünf Minuten verkürzen - bei bestimmten Verbindungen seien sogar bis zu 15 Minuten möglich, sagte der verantwortliche Projektleiter der Deutschen Bahn (DB), Philipp Langefeld, am Mittwoch in Freiburg.