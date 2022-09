von (ps/cak)

"Die Betriebserlaubnis für den weiteren Betrieb der sanierungsbedürften Bahn erlischt wie angekündigt am 31. Oktober des laufenden Jahres. Um einen Betrieb über diesen Termin hinaus für weitere sechs Monate zu ermöglichen, sind diese Revisionsarbeiten erforderlich", so die VBK in einer Pressemitteilung.

Konkret müsse die Turmbergbahn verschiedene Nachweise und Prüfungen erfolgreich erbringen um vom TÜV Thüringen als akkreditierten Stelle für Seilbahnen und dem Regierungspräsidium Freiburg als der zuständigen Aufsichtsbehörde für Seilbahnen eine Verlängerung der Betriebserlaubnis zu erhalten. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) bitten ihre Fahrgäste hierfür um Verständnis.