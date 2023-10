Karlsruhe vor 35 Minuten

Revisionsarbeiten : Karlsruher Stadtbahntunnel am 22.Oktober halbtags gesperrt

Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) führen am Sonntag, 22. Oktober, verschiedene Revisionsarbeiten am Stadtbahntunnel durch. Aus diesem Grund muss der Tunnel in der Zeit von 14 Uhr mittags bis 4 Uhr früh des folgenden Montags gesperrt werden. Die Straßen- und Stadtbahnen werden in der Zwischenzeit umgeleitet. Zum morgendlichen Berufsverkehr am Wochenstart stehen die unterirdischen Haltepunkte dann wieder wie gewohnt zur Verfügung.