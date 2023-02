Wenn die zehn reichsten Deutschen aktuell ihr Vermögen zusammenlegen würden, käme eine stattliche Summe von mehr als 200 Milliarden Dollar heraus, wie die Wirtschaftswoche auf Grundlage der aktuellen Forbes-Magazin-Liste berichtet. Deutschlands vermögendste Menschen heißen demnach Stefan Quandt, Susanne Klatten oder auch Klaus-Michael Kühne, sie sind Unternehmens-Gründer, Anteilseigner von BMW oder Biontech, aber vor allem: Sie sind vielfach Erben, die ihren riesigen Familienbesitz gerne auch mal innerhalb der Familie aufteilen, was mitunter zu Namensdoppelungen in der aktuellen Liste über die reichsten Deutschen führt.

Rang 10: Andreas von Bechtolsheim und Familie

Andreas von Bechtolsheim gehörte 1998 zu den ersten Investoren bei Google. Er kommt auch deshalb 2023 auf ein ansehnliches Vermögen von 10,3 Milliarden Dollar. Er verdrängt damit Alexander Otto des gleichnamigen Versandhauses Otto vom zehnten Rang. Bechtolsheim ist gelernter Informatiker, Unternehmer und laut Wirtschaftwoche einer der vier Gründer des Computer- und Software-Herstellers "Sun Microsystems".

Rang 9: Andreas Strüngmann und Familie

Die Zwillinge Andreas und Thomas Strüngmann sind Gründer des Pharmaunternehmens Hexal und kommen zusammen auf ein Vermögen von knapp 25 Milliarden Dollar. Jeweils können die Brüder, die übrigens 50 Prozent an dem Pharmakonzern Biontech halten, 12,2 Milliarden Dollar davon ihr Eigen nennen. Der rasante Anstieg des Aktienwerts von Biontech hat großen Anteil daran, weshalb sich die Brüder auf der neuen Forbes- Liste wiederfinden.

Rang 8: Thomas Strüngmann und Familie

Der Zwillingsbruder von Andreas Strüngmann kommt ebenfalls auf ein Vermögen von 12,2 Milliarden Dollar. Damit landet er auf dem achten Platz der reichsten Deutschen. Zählte man beide Vermögensanteile zusammen, fiele den Brüdern Strüngmann der fünfte Platz dieser Rangliste zu.

Rang 7: Karl Albrecht Jr. und Familie

Zu den wohl bekanntesten reichsten Deutschen gehören wohl die Aldi-Brüder. Mittlerweile führen die Erben Karl und Theo Albrecht Junior die Geschäfte der bekannten Discounter-Kette - und beerben die Väter auch auf der Liste der reichsten Deutschen. Karl Albrecht Jr. fiel Aldi-Süd zu, sein Vermögen wird derzeit von Forbes auf 15,7 Milliarden Dollar beziffert.

Rang 6: Theo Albrecht Jr. und Familie

Auf dem sechsten Platz liegt der Sohn von Theo Albrecht Senior, von dem er Aldi Nord erbte. Sein Vermögen wird auf etwa 16,3 Milliarden Dollar geschätzt. Mit einem zusammengelegten Vermögen würde beiden Brüdern eine Top-drei-Platzierung in dieser Liste zufallen.

Rang 5: Reinhold Würth und Familie

Reinhold Würth ist nicht nur vielen Bauhaus-Freunden ein Begriff. Würth baute Ende der Fünfzigerjahre das gleichnamige Unternehmen zum internationalen Marktführer in der Montagetechnik auf, bei dem heute etwa 80.000 Menschen arbeiten. Mit seinem Unternehmen soll Würth ein Vermögen von 16,6 Milliarden Dollar angesammelt haben, was ihm Platz fünf im aktuellen Forbes-Ranking der reichsten Deutschen beschert.

Rang 4: Stefan Quandt

Anders als Rang fünf haben wir es beim nächsten Platzierten wieder mit einem Erben zu tun. Der Sohn der Großindustriellen Johanna und Herbert Quandt, Stefan Quandt, besitzt aktuell 24,7 Milliarden US-Dollar. Er ist laut Wirtschaftswoche Hauptaktionär der Management-Holding Delton und hält aktuell zudem 25,83 Prozent Anteile der "BMW AG".

Rang 3: Susanne Klatten

Bei Susanne Klatten handelt es sich um die zweite BMW-Erbin, deren Vermögen sich laut Forbes-Magazin 2023 auf 27,8 Milliarden Dollar beziffert. Sie ist damit nach wie vor die reichste Frau Deutschlands, was sie zur siebtreichsten Frau der Welt macht. Aktuell hält sie 20,94 Prozent von BMW.

Rang 2: Klaus-Michael Kühne

Ein Self-Made-Milliardär ist Klaus-Michael Kühne, der aus einem kleinen Familienbetrieb, der heute als Kühne + Nagel bekannt ist, einen weltweit agierenden Logistikkonzern machte. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern aktiv ist und beschäftigt weltweit mehr als 60.000 Mitarbeiter. Kühne, der in der Vergangenheit vor allem als Sportmäzen des Hamburger SV in Erscheinung trat kommt laut Forbes auf ein Vermögen von 32,1 Milliarden Dollar, was ihm den zweiten Platz dieses Rankings einbringt.

Rang 1: Dieter Schwarz

Der aktuell erste Platz dieser Liste ist laut Forbes-MagazinDieter Schwarz, Eigentümer der gleichnamigen Schwarz-Gruppe, zu der unter anderem Kaufland und der bekannte DiscounterLidl gehören. Schwarz soll auf ein Vermögen in Höhe von 39,2 Milliarden Dollar kommen, was ihn zum reichsten Menschen Deutschlands macht.