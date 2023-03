Der Urlaub kann in diesem Jahr deutlich teurer ausfallen, als in den vergangenen Jahren. Denn viele Airlines heben nun ihre Preise an. Wie der ADAC berichtet, kann es sogar bis zu 46 Prozent teurer werden als im Vorjahr. Wir haben alle Informationen hier für Sie zusammengefasst.

Warum werden die Flüge teurer?

Wie focus.de berichtet, liegt das an der Organisation innerhalb der Fluggesellschaften. "Das Angebot hinkt der Nachfrage immer noch hinterher", sagt Gerald Wissel von der Beratungsgesellschaft Airbone zu focus.de. Die Airlines seien noch immer mit angezogener Handbremse unterwegs, da durch Corona der Flugverkehr massiv heruntergefahren wurde.

Und auch durch die gestiegenen Kerosin-Preise werden die Flugtickets teurer. Zwar haben diese zwischenzeitlich wieder abgenommen, dennoch sind sie derzeit um ein Vielfaches höher, als noch Anfang 2020.

Fliegen: Lufthansa und Swiss Air besonders teuer

In einer Auswertung des Vergleichsportals Idealo kosten die Flüge bei der Lufthansa und bei Swiss International Air Lines besonders viel. Im Vergleich zu 2022 sind die Flüge bei den Fluggesellschaften um die 40 Prozent teurer, im Vergleich zu 2021 haben sich die Preise sogar verdoppelt.

Andere Airlines wiederum sind sogar zu richtigen Schnäppchen-Anbietern geworden. Beispielsweise der türkische BilligfliegerPegasus Airlines aber auch TAP Air Portugal senken die Preise deutlich im Vergleich zu den Vorjahren.

Reise 2023: Diese Flüge werden besonders teuer

Wer nach Italien fliegen will, zahlt 2023 durchschnittlich 68 Prozent mehr als noch 2022. Das ergibt eine Datenauswertung des Flugvergleichsportals Swoodoo. Besonders beliebte Zielflughäfen in Italien sind Bologna, Florenz und Genua.

Und auch in die Türkei wird es teurer. Rund 50 Prozent mehr muss man 2023 für Flüge nach Izmir, Antalya und Bodrum auf den Tisch legen.

Günstig ins europäische Ausland reist man laut ADAC jedoch nach Oslo, Sofia und Zagreb. Denn die Flüge in diese Hauptstädte sind in diesem Jahr sogar günstiger zu erreichen, als noch vor einem Jahr.

Wer den Kontinent verlassen will, muss vor allem für Flüge nach Ostasien, Südamerika und Südafrika tiefer in die Tasche greifen. Denn auch hier kosten die Flüge durchschnittlich die Hälfte mehr als noch 2022.

In die USA fliegt es sich jedoch weiterhin auf einem ähnlichen Preisniveau. Laut ADAC bleiben die Preise hier weitgehend stabil. Und wer nach Las Vegas oder Orlando fliegt, bekommt die Tickets fürs Flugzeug teilweise sogar günstiger als noch vor einem Jahr.

Urlaub 2023: Tipps für günstige Flüge

Familien oder Personen, die mit schulpflichtigen Kindern verreisen, sollten auf eine Pauschalreise zurückgreifen. Denn besonders in der Ferienzeit sind die Flüge sehr teuer. Planen Sie daher Ihre Reise rechtzeitig und fragen Sie bei Ihrem Reiseveranstalter nach Frühbucherrabatten.

Für Menschen, die nicht an die Schulferien gebunden sind, kann die Reise einfach durch Flexibilität günstiger werden. Meiden Sie Ferienzeiträume, fliegen Sie nicht zur Hauptsaison und schauen Sie, ob der Flug nicht auch einen Tag früher oder später passen würde. Denn unter der Woche sind die Preise durchschnittlich niedriger als am oder um das Wochenende.