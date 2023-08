Stuttgart/Karlsruhe vor 22 Minuten

Bleibt das Wetter so? Regen und Gewitter in Baden-Württemberg

Wolken und Regen dominieren die Wetterwoche in Baden-Württemberg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es am Montag noch überwiegend trocken mit Temperaturen von 19 Grad im Bergland und 26 Grad am Oberrhein. Im Süden Baden-Württembergs kommt es vereinzelt noch zu sonnigeren Abschnitten. In der Nacht zum Dienstag erreicht Baden-Württemberg dann eine Kaltfront von den Britischen Inseln und bringt Schauer und Gewitter mit sich.