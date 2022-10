von (ps/cak)

Abfallentsorgung

Die städtische Müllabfuhr ist am 1. November nicht im Einsatz. Somit kann es in dieser Woche zu Verschiebungen bei den Abholtagen für Restmüll, Wertstoff, Bio und Papier kommen.

Symbolbild. | Bild: Arno Burgi

Eine aktuelle Übersicht aller Leerungstermine findet sich im Abfuhrkalender oder können unter der Behördennummer 115 zu erfahren. Im Ortsteil Neureut wird die Abholung des Bio- und Restabfalls am Mittwoch, 2. November nachgeholt - in Wolfartsweier holt die Müllabfuhr bereits am Montag, 31. Oktober, die genannten Abfälle ab.

Alle Wertstoffstationen, Schadstoffannahmestellen und die Abfallumladestation bleiben am 31. Oktober und 1. November geschlossen.

Märkte

Alle Wochenmärkte am Dienstag fallen aus, es gibt keine Verlegungen. Die Karlsruher Herbstmess' bleibt jedoch auch am Feiertag geöffnet.

Zoologischer Stadtgarten

Der Zoo ist an Allerheiligen zu den üblichen Öffnungszeiten im Winter (November bis Februar) von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Bäder

Zum Feiertag am 1. November gelten teilweise geänderte Öffnungszeiten in den Karlsruher Bädern, das Sonnenbad und Grötzinger Hallenbad bleiben geschlossen.

Blick über das Europabad. | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Öffnungszeiten am 1. November (Allerheiligen)

Europabad Karlsruhe: 10 bis 23 Uhr

Therme Vierordtbad 10 bis 23 Uhr

Fächerbad 9 bis 22 Uhr

Weiherhofbad 9 bis 17 Uhr

Adolf-Ehrmann-Bad 9 bis 18 Uhr

Hallenbad Grötzingen geschlossen

Sonnenbad geschlossen

Kultureinrichtungen und Museen

Das Stadtmuseum im Prinz-Max-Palais ist am Dienstag, 1. November erst ab 11 Uhr geöffnet. Ausstellungen im Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) stehen am Feiertag von 11 bis 18 Uhr für einen Besuch offen.

Bürgerbüros und Ortsverwaltungen

Behördengänge sind an Allerheiligen nicht möglich, die Bürgerbüros und Ortsverwaltungen bleiben am 1. November geschlossen.