Egal, ob Surfer, Abenteurer oder Neugierige – Menschen werden sowohl vom Meer als auch von faszinierenden Wellen immer wieder in den Bann gezogen. Besonders große Wellen verkörpern die immense Kraft des Wassers. Doch wo gibt es eigentlich die höchsten Wellen der Welt? Erfahren Sie hier, an welchen Orten sie sich befinden und wie hoch sie wirklich sind.

Die höchsten Wellen der Welt: Wie entstehen sie eigentlich?

Bevor wir einen Blick auf die höchsten Wellen der Welt werfen, widmen wir uns einer grundsätzlichen Frage und klären auf, wie Wellen überhaupt erst entstehen. Die meisten Wellen, die zumeist auf dem Meer zu sehen sind, entstehen durch die Anziehungskraft des Mondes und durch Wind. Der Wind gibt seine Energie an die Wasserteilchen ab. Diese wiederum geben ihre Energie an andere Wasserteilchen weiter und die Energie bewegt sich wellenförmig durch das Meer.

Besonders hoch werden Wellen beispielsweise durch die Beschaffenheit des Meeresbodens und unterschiedliche Tiefdruckgebiete. Dabei kann es passieren, dass mehrere Wellen im Meer aufeinandertreffen und sie sich zu einer Art "Monsterwelle" addieren, die besonders beliebt bei sogenannten "Big Wave Surfern" ist, heißt es in einer Folge der ZDF-Dokureihe "Terra X". Eine Monsterwelle meint, dass sich die Wellen überlagern und sie somit besonders hoch sind.

Eine Auswahl an Orten mit den höchsten Wellen weltweit

1) Nazaré, Portugal

Die Wellen von Nazaré werden auch als Mount Everest für Surfer bezeichnet und dies ist auch berechtigt. Denn Nazaré ist für seine gigantischen Wellen bekannt und gilt als einer der besten Orte für Big-Wave-Surfing. Hier treffen der Nordatlantik und eine tief abfallende Meeresrinne aufeinander, was zu extrem hohen Wellen führt. Laut National Geographic sind die Wellen im Winter besonders hoch und lange galt es als unmöglich, diese Wellen zu surfen. Sie brechen direkt vor einem Leuchtturm und werden bis zu 30 Meter hoch. Die Gefahr des Surfspots bestätigen immer wieder durch Unfälle, die dort passieren. Nicht selten enden sie auch tödlich.

2) Jaws (Peahi), Hawaii

Jaws ist laut dem Surf-Magazin ein berühmter Surfspot auf der Insel Maui in Hawaii. Es ist dafür bekannt, einige der größten und gefährlichsten Wellen der Welt zu haben. Die Wellen können hier Höhen von bis zu 20-30 Metern erreichen und Jaws ist darüber hinaus auch ein beliebtes Ziel für Windsurfer.

3) Mavericks, Kalifornien, USA

Mavericks ist ein Surfspot in der Nähe von Half Moon Bay in Nordkalifornien. Die Wellen hier können ebenfalls sehr hoch werden, vor allem in den Wintermonaten, wenn starke Stürme im Pazifik auftreten. In dieser Zeit können die Wellen bis zu 7 Meter Höhe erreichen. Wem das zum Surfen zu hoch ist, kann das Geschehen vom Strand aus in Pillar Point beobachten, wie easyVoyage mitteilte.

4)Teahupo'o, Tahiti

Teahupo'o ist eine legendäre Surfdestination in Französisch-Polynesien und wird unter den Surfern auch als "Heaviest Wave in the World" bezeichnet. Die Wellen brechen hier über einem Korallenriff und können enorme Höhen erreichen. Aufgrund der extremen Bedingungen ist Teahupo'o vor allem für erfahrene Surfer geeignet. Die Wellen sind zwischen 1,5 und 3 Meter hoch.

5) Punta de Lobos, Chile

Punta de Lobos liegt südlich der Stadt Pichilemu in Chile und ist für seine hohen Wellen bekannt, die eine Höhe von bis zu 10 Metern erreichen können. Hier treffen die starken Winde des Pazifiks auf die Küste und erzeugen große Wellen, die von Surfern bezwungen werden. Das Besondere an diesem Ort ist, dass etwa 50 Meter hohe Klippen steil ins Meer abfallen und jährlich zahlreiche Wettbewerbe im Big Wave Surfen stattfinden.

Weitere Fakten über die höchsten Wellen der Welt

Wenn sich zwei Wellen im 120-Grad-Winkel bei normalem Seegang treffen, dann können sie sich zu einer "Monsterwelle" entwickeln

Die Existenz der Monsterwelle wurde erst im Jahr 1995 bestätigt

Bei der Entstehung von Monsterwellen holen schnellere Wellen langsamere Wellen ein und überlagern sich. Das wird auch Huckepack-Modell genannt

Es wird vermutet, dass solche Monsterwellen bis zu dreimal wöchentlich auf den Ozeanen entstehen

Wenn die Welle bricht und beispielsweise auf einen Frachter stürzt, dann wiegt jeder Kubikmeter eine Tonne

Die bisher entwickelten Wellenradar-Systeme erkennt die Welle nicht frühzeitig genug, sondern erst kurz vorher

