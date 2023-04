Im Heimspiel gegen den SC Paderborn am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) wird der 56-Jährige, der für den Karlsruher SC und den SSV Ulm in der Bundesliga spielte, zum ersten Mal mit auf der Bank sitzen. Fehlen werden dagegen auch weiterhin die verletzten Dennis Diekmeier, Raphael Framberger und Marcel Mehlem. Erik Zenga kehrt nach überstandenen muskulären Problemen wieder zurück.

Sandhausens Suche nach einem neuen Sportlichen Leiter dauert derweil an. "Dass in dieser Woche noch etwas passiert, ist eher unwahrscheinlich", sagte Pressesprecher Markus Beer. Der SVS hatte sich in der vergangenen Woche von Mikayil Kabaca getrennt und eine zeitnahe Nachfolgelösung angestrebt.