Dettenheim vor 55 Minuten

Rätsel um Baggersee-Leiche bei Karlsruhe gelöst: Der Tote kam aus Mainz

Es gibt Neuigkeiten zur Leiche, die am Samstag, 18. November, Im Baggersee "Giesen" gefunden wurde. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung informiert, handelt es sich dabei um einen 22-Jährigen aus Mainz. Der junge Mann galt seit April als vermisst. Eine Spaziergängerin hatte den Leichnam am See zwischen Dettenheim-Liedolsheim und Linkenheim-Hochstetten entdeckt.