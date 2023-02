Am Samstag war auf den Straßen in Karlsruhe ein Autokorso unterwegs, um zu demonstrieren. Aufgerufen zu der Versammlung hat nach Informationen der "Badischen Neusten Nachrichten" (BNN), wohl bekennender Querdenker Michael Schele.

Im September 2020 sei Schele Organisator der ersten Großdemonstration der Querdenker in Nordrhein-Westfalen gewesen, wie "Westfalen Post Hagen" am 17. September berichtet.

Laut Angaben der Polizei sei die Demonstration in Karlsruhe regelkonform und in einem ordnungsgemäßen Rahmen abgehalten worden, so eine Sprecherin der Polizei Karlsruhe. "Es gab keinerlei Vorkommnisse - auch nicht bei der anschließenden Versammlung."