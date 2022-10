Stuttgart vor 6 Stunden

Public Viewing zur WM: Auch Karlsruhe winkt ab

Gemeinsam vor der großen Leinwand grölen und mit einem Bier auf das nächste Tor anstoßen - bei der Fußball-Weltmeisterschaft in diesem Winter wird es das in Baden-Württemberg wohl eher nicht geben. Und das liegt nicht nur an der kalten Jahreszeit.