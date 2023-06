Der Mann soll Ayleen am 21. Juli vergangenen Jahres mit seinem Auto im südbadischen Gottenheim abgeholt und nach Hessen in ein Waldgebiet nahe Langgöns (Landkreis Gießen) gebracht haben. Dort soll er die 14-Jährige nachts an einem Feldweg getötet haben. Der Angeklagte und die Schülerin sollen sich aus wochenlangen Chats in sozialen Netzwerken und aus einem Online-Spiel gekannt haben.

Bereits als Jugendlicher war der Mann wegen eines versuchten Sexualdelikts verurteilt und für mehrere Jahre in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden. Bis Anfang 2022 war er in einem Programm für rückfallgefährdete Sexualstraftäter und stand unter Führungsaufsicht, die aber im Januar 2022 auslief. Nach Verlesung der Anklage soll der 30-Jährige Gelegenheit erhalten, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Ob er aussagen wird, ist nicht absehbar.