Am 29. Juni macht der rote Bus der Aufklärungsinitiative "Herzenssache Lebenszeit" auch in Karlsruhe halt. Interessierte können zwischen 10 und 15 Uhr auf dem Marktplatz im direkten Gespräch offene Fragen klären und ihr persönliches Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen anhand von Blutdruck und Blutzuckerwerten messen lassen. Vertreter der Medizinischen Klinik IV des Städtischen Klinikums Karlsruhe werden vor Ort sein.

"Neben der akuten Versorgung unserer Patientinnen und Patienten in der Klinik liegt uns auch die Prävention genauso am Herzen", betont Prof. Dr. Julian Widder, Direktor der Medizinischen Klinik IV mit den Schwerpunkten Kardiologie, Angiologie und Internistische Intensivmedizin. "Durch unsere Beratung der Menschen vor Ort möchten wir zur Aufklärung beitragen und dadurch Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkte oder die auch Schaufensterkrankheit genannte periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) verhindern.“

Weitere Übungen und Informationsstände

Neben der Risikotestung, würden Besucher außerdem lernen, wie sie Defibrillatoren für Laien einsetzen. Auch Übungen zu Thromboseprophylaxe während Flug- und Busreisen sollen angeboten werden.

Wie das Städtische Klinikum weiter mitteilt, sei auch die Gesundheitskasse an diesem Tag mit einem Stand vor Ort. An diesem soll ein Trainingsgerät bereitgestellt werden und zum Thema Sport und Herzgesundheit informiert werden. Daneben werden zwei Spieler des Karlsruher Sportclubs ab 14 Uhr am Infobus Autogramme für Fußallfans geben.