von (pol/cak)

Der erste Brand ereignete sich am verganenene Mittwochmorgen, den 3. August. Gegen 6.15 Uhr brannte es in der Nähe des Wasserwerks auf einer Fläche von ungefähr 400 Quadratmetern. "Am folgenden Tag mussten die Einsatzkräfte gegen 3.45 Uhr zu einem Brand im Gebiet des Graf-von-Wiser-Wegs und Birkenwegs mit 1.500 Quadratmeter fahren. Zuletzt brach ein Brand am Dienstag gegen 2.30 Uhr im Bereich des Sandwegs und der Friedrichstaler Allee über 3.000 Quadratmeter aus", so die Polizei Karslruhe.

Die Feuerwehr war jeweils mit starken Kräften vor Ort um das Feuer zu löschen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass die Brände vorsätzlich gelegt wurden.