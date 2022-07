Karlsruhe vor 59 Minuten

Polizei sucht Zeugen: Verlorene Ladung führt zu Verkehrsbehinderungen in Neureut

Nach der teilweisen Entladung seines LKW auf einem Firmengelände in Neureut wendete ein Sattelzugführer am Mittwochvormittag seinen Lkw in einem Kreisverkehr und verlor dort eine größere Menge seiner durch die Teilentladung nicht mehr gesicherten Fracht. Dies führte zu Verkehrsbehinderungen am Kreisverkehr Grabener Straße/Unterer Dammweg.