Auf Nachfrage der Redaktion bestätigt die Polizei, dass gegen17.30 Uhr das Fahrzeug zweier Frauen auf der L604 plötzlich begann Rauch zu entwickeln. Die beiden Frauen steuerten daraufhin einen seitlichen Waldweg an und brachten sich in Sicherheit. Kurze Zeit später stand das Fahrzeug in Vollbrand.

Da das Feuer drohte auf den Wald überzugreifen, wurde das Großtanklöschfahrzeug der Werkfeuerwehr KIT nachgefordert. Die beiden Frauen blieben unverletzt. Die Landstraße musste in beide Richtungen voll gesperrt werden.