Karlsruhe vor 38 Minuten

Pflegekraft aus Stahl: Im Karlsruher Klinikum versorgt "Hollie" die Patienten

Hollie ist Pflegekraft im Städtischen Klinikum in Karlsruhe. Das Besondere: Hollie ist kein Mensch, sondern ein multifunktionaler Serviceroboter. Sie (beziehungsweise er) soll wissenschaftliche Erkenntnisse über eine mögliche Entlastung der Pflegekräfte in Krankenhäusern durch Assistenzsysteme liefern. Darüber berichtet das Klinikum in einer Pressemitteilung.