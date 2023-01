Karlsruhe vor 2 Stunden

Pfefferspray-Attacke in Karlsruher Schule: Mehrere Schüler klagen über Übelkeit

Mehrere Schüler wurden am Montag, gegen 11.40 Uhr, in einer Schule in der Moltkestraße durch das Einatmen von Reizgas leicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen wurde das Spray von mehreren Jugendliche während der Pause versprüht. Das Motiv für die Tat ist bislang unklar.