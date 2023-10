Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Am Samstag, 14. Oktober, versammelten sich mehrere Aktivisten der Tierschutzorganisation PETA auf dem Schlossplatz in Karlsruhe um gegen das Tierleid in der Wollindustrie zu demonstrieren.

Bild: Thomas Riedel "Wir demonstrieren heute gegen Wolle und andere tierische Materialien. Damit wollen wir darauf aufmerksam machen wie blutig und voller Leid diese Industrie ist. Es gibt guter Alternativen und wir müssen nicht auf Produkte zurückgreifen unter denen Tiere gelitten haben", sagt Pascal Engelhardt, Teamleiter des PETA-Streetteams in Karlsruhe, gegenüber ka-news.de. Bild: Thomas Riedel Das Thema sei gerade jetzt zum Herbstanfang präsent, da sich nun viele Menschen neue Stiefel oder neue Jacken kaufen würden die beispielsweise mit Daunen gefüttert sind. "Jetzt am Stadtfest sind auch viele Menschen unterwegs und so können wir viele Menschen erreichen", so Engelhardt. Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel