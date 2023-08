ka-news.de

Tiere gehören in keinen Zirkus - das findet das Streetteam Karlsruhe der Tierschutzorganisation Peta und demonstrierte deshalb am Sonntag, 20. August, auf dem Karlsruher Messplatz. Dort gastiert derzeit ein Zirkus, der laut Streetteam-Leiter Pascal Engelhardt auch Wildtiere in seine Vorstellungen einbindet. Ein absolutes No-Go, so Engelhardt.

Mit Plakaten und Flyern demonstrierten die rund zehnköpfige Gruppe vor Beginn einer Zirkusvorstellung. "Es gibt sehr viele Möglichkeiten, einen Zirkus auch ohne Tiere zu gestalten", kritisieren die Demonstranten gegenüber ka-news.de. "Tiere gehören nicht in Gefangenschaft", mahnt Engelhardt und verweist unter anderem auf lange Transportwege und die nicht vorhandenen Möglichkeiten einer artgerechten Haltung.