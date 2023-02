Seit 1981 fährt das ZDF-Traumschiff durch die Weltmeere und über unseren heimischen Fernseher. Seitdem gab es zahlreiche Auftritte von Prominenten in der ZDF-Kultserie. Von ComedianBülent Ceylan bis hin zu Fernsehkoch Horst Lichter waren viele dabei. Und nun gesellt sich niemand Geringeres als ComedianOliver Pocher hinzu.

ZDF-Traumschiff: Oliver Pocher bekommt Gastrolle

Erste Hinweise auf den Gastauftritt gab es bereits in Amira und Oliver Pochers Podcast "Die Pochers hier". Da hatte Ehefrau Amira bereits angedeutet, dass ein Angebot des Traumschiffs auf dem Tisch liege.

Wie bild.de berichtet, dreht das Traumschiff gemeinsam mit Oliver Pocher gerade im Indischen Ozean. Auch auf ihren Social Media-Kanälen teilen die Pochers gerade Stories aus Bali.

Außerdem veröffentlichte Pocher auf der Social Media-Plattform Instagram einen Screenshot eines Chatverlaufs mit Florian Silbereisen, der den Schiffskapitän Max Parger spielt. Dort schreibt der Comedian dem Schlagerstar: "Du hast doch was mit meiner Frau, du Schwein."

Amira und Oliver Pocher auf dem Traumschiff

Natürlich ist damit nicht Ehefrau Amira Pocher gemeint. Ob und welche Rolle Amiraübernehmen wird, ist jedoch noch nicht bekannt. Ihr Mann hingegen soll auf dem Traumschiff in ein Liebesdreieck mit seiner Ehefrau (Wanda Perdelwitz) und dem Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) geraten. Denn dieser verliebt sich wohl in Pochers Film-Ehefrau. Daher auch der Chatverlauf zwischen Pocher und Silbereisen.

Die vier neuen Traumschiff-Folgen sollen noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden. In einer der Folgen fällt Schauspielerin Barbara Wussow jedoch aus. Denn krankheitsbedingt konnte sie bei einem Dreh an Land nicht teilnehmen, berichtete t-online.de. Doch kein Grund zur Sorge: Das Drehbuch wurde angepasst. Fand müssen also nicht auf ihre Hoteldirektorin Hanna Liebhold verzichten.