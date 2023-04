Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Sie gehört zum festen Programm auf dem alljährlichen "Fest der Sinne": Die traditionsreiche Hommage an einen der berühmtesten Karlsruher, Carl Benz. Unter dem Motto "Tribut an Carl Benz" trafen sich über 360 Oldtimer an diesem Sonntag auf dem Karlsruher Schlossplatz, um den Automobilerfinder aus Mühlburg zu würdigen.