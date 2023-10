Dieses Jahr wollen die Veranstalter der offerta in Karlsruhe wieder voll loslegen. Nachdem das Programm die letzten Jahre coronabedingt etwas zurückgefahren werden musste, werde es dieses Jahr wieder laut und bunt werden, so Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Messe Karlsruhe.

offerta und 20 Jahre Messe Karlsruhe

Der Anspruch wird durch das 20-jährige Jubiläum des Messegeländes Karlsruhe noch verstärkt. Gerade während der offerta als größte Verbrauchermesse für die Region soll das Jubiläum zelebriert werden.

Bild: Messe Karlsruhe/Heidi Ofterdinger

Besucher bekommen in diesem Jahr bekanntes zu Gesicht: In vier Hallen, die durch einen regenschützenden zentralen Innengang verbunden sind, können sich die Aussteller präsentieren. Auf 68.000 Quadratmetern werden sich insgesamt über 600 Ausstellende tummeln. Dies entspreche einem Zuwachs von 10 Prozent, so Melanie Seger, Projektleiterin der offerta.

offerta - Spiegelbild der Region?

Das Programm verstehe sich als "Spiegelbild der Region", wie Seeger meint. Denn: "Über 14 Prozent der Ausstellenden kommen direkt aus Karlsruhe, weitere 57 Prozent aus Baden-Württemberg."

Bild: Thomas Riedel

Zudem werde es jeden Tag eine Vorstellung einer anderen regionalen Gruppe geben. Von Tanzgruppen über Cheerleader, der Mühlburger Karnevalsgesellschaft bis hin zum KSC bieten sich verschiedenste Repräsentanten dar.

Die Aktionen sind den Veranstaltern wichtig. Es sollte das Gefühl von "Ja hier bin ich angekommen, hier bin ich zu Hause bei der offerta" geben, so Evelyn Knappe, Geschäftsführerin der knappe 1a Productions GmbH.

Games for Families

Muskelkater und rauchende Köpfe verspricht das Spieleevent "Games for Families" dieses Jahr. Ein Mix aus analogen und digitalen Spielen, sowie sonstiger Spielwaren stehen den Besuchern zum Beschnuppern bereit. Das besondere: Die Publisher können sich nicht in das Event einkaufen. Nicht die Veranstalter, sondern ein aus Journalisten, Pädagogen und Wissenschaftlern bestehender Expertenbeirat entscheidet, welche Spiele zu sehen sein werden.

Zunächst werden 65 besondere Spiele offen ausliegen, die direkt auf den Tischen ausprobiert werden können. Insgesamt bietet "Games for Families" einen Katalog aus 400 Spielen an, die auf Nachfrage ebenfalls verfügbar sein sollen.

Energietechnologien der Zukunft

Wer sich mit Diskussionen um Energiekosten und Klimawandel beschäftigt, oder es noch vorhat, dem könnte in Halle 2 bei allerlei Fragen geholfen werden.

Bild: Thomas Riedel

Die offerta wurde auch mit Blick auf das 2024 in Kraft tretende Gebäudeenergiegesetz geplant. Aussteller rund um Heizen, Wärmepumpen, Hybridheizung und vieles mehr bieten neben ihren Produkten auch Beratungsmöglichkeiten.

offerta (Life-)style

Im Lifestyle-Bereich werden dieses Jahr zwei Trendthemen aufgegriffen. Am ersten Wochenende (28. und 29. Oktober) geht es rund um Handwerken, Basteln und kreativ sein. Auf einer großen Aktionsfläche können Besucher Geburtstags- und Weihnachtskarten herstellen, sich an Brush Lettering ausprobieren und mehr.

Bild: Thomas Riedel

Für die junge Zielgruppe wurde das Thema "beauty" aufgegriffen. Hierzu gibt es am zweiten Wochenende (4. und 5. November) beautytime Angebote zu den Themen Gesundheit, Pflege, Kosmetik und Styling.

Wie sieht es mit Verpflegung aus?

Auf den kleinen Hunger ist die offerta vorbereitet. Auf der Genussmeile werden die Besucher von 23 Foodtrucks und Essensständen versorgt. Das Angebot ist breit. Von lokalen und traditionellen Gerichten über Essen aus Italien, Asien, Portugal oder dem Balken fächert sich eine große Vielfalt auf.

Eindrücke von der Offerta 2022 in der Messe Karlsruhe. | Bild: Sophia Wagner

In der dm Arena wird es wieder eine Kochbühne geben, bei der Spitzenköchen über die Schulter geschaut werden kann. "Es riecht nicht nur gut, es schmeckt auch gut und es macht Spaß zuzugucken" freut sich Knappe.