Manche neu gekauften Produkte müssen schnell verwendet werden, andere haben eine lange Beständigkeit. Wie aber sieht es bei Feuerwerkskörpern aus, die die letzten beiden Jahre auf ihren Einsatz gewartet haben?

Haben Feuerwerkskörper ein Haltbarkeitsdatum?

Die gute Nachricht vorweg: Feuerwerkskörper haben kein Haltbarkeitsdatum. "Die Chemikalien verbrauchen sich zwar binnen von einer Dekade, aber das tut der Haltbarkeit oder Sicherheit keinen Abbruch", sagt Peter Brücken, stellvertretender Pressesprecher des Feuerwerksherstellers Weco.

Wer also noch Feuerwerkskörper von vor zwei Jahren bei sich im Keller gelagert hat, könne diese bedenkenlos nutzen. Einzige Voraussetzung sei, dass die Hinweise auf der Verpackung beachtet würden und die Feuerwerkskörper trocken und verschlossen gelagert wurden.

Die Farbintensität könne allerdings etwas nachlassen und etwa die Farbe rot nicht mehr ganz so kräftig leuchten.

Was passiert mit Feuerwerk, das nicht verkauft wird?

Trotz der hohen Nachfrage, könne es natürlich sein, dass nicht alle Feuerwerksartikel Abnehmer finden. Gerade weil einige Leute noch Material aus den Vorjahren Zuhause haben.

Der Inhaber eines Feuerwerksgeschäfts sortiert in Baden-Württemberg zwei Tage vor dem Verkaufsstart des Silvesterfeuerwerks sein Sortiment. | Bild: Marijan Murat/dpa

Im Einzelhandel kämen die Feuerwerkskörper wieder aus den Märkten, da sie ein Gefahrengut darstellen. "Die Ware wird dann für weitere 12 Monate in speziellen Lagern aufbewahrt und kommt im Folgejahr wieder in die Geschäfte", so Brücken. Ein Ablaufdatum gibt es hier also nicht.