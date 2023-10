Am 3. Oktober 2023 war Nino de Angelo live in der Karlsruher Schwarzwaldhalle zu sehen - und zu hören. Der gebürtige Karlsruher begeisterte die rund 1000 Fans bis spät in die Nacht. Für all diejenigen, die nicht dabei sein konnten: Hier sind die Bilder vom Abend.

Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel Bild: Thomas Riedel