Karlsruhe 25. Oktober 2023, 07:22 Uhr

Nach Küchenbrand: Wohnung in der Karlsruher Kriegsstraße nicht bewohnbar

Am Dienstagabend, 24. Oktober, ist ein Küchenbrand in einer Wohnung in der Karlsruher Kriegsstraße ausgebrochen. Sie ist in Folge derzeit nicht mehr bewohnbar.