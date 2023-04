"Nach fast 34 Jahren schließt das Unverschämt nun endgültig seine Pforten. Hier findet ihr in den nächsten Tagen und Wochen alle Infos zum Closing und den letzten Events im UV. Vielen Dank für über drei Jahrzehnte Rock'n'Roll und für Tausende unverschämt geile Partys", heißt es auf der Website der Disco.

So sollen die Türen letztmalig am Mittwoch, 7. Juni - ein Tag vor Fronleichnam - öffnen. "The Last Dance Closing Party - Das Beste aus über 33 Jahren Unverschämt", ist das Motto der letzten Events. Am 2. Juni und 3. Juni soll vorher das letzte Mal an einem Freitag respektive an einem Samstag gefeiert werden.

Bis es soweit ist, hat das UV wie gewohnt Freitag und Samstag mit wechselnden Mottos und wechselnder Musik geöffnet. Das Unverschämt öffnete im Dezember 1989 und zog im Oktober 2012 an den Karlsruher Hauptbahnhof.