von (dpa)

An der Karlsruher Musikhochschule studieren derzeit 620 junge Menschen aus rund 50 Ländern. Damit ist sie nach Angaben einer Sprecherin die drittgrößte der fünf Musikhochschulen in Baden-Württemberg. In Deutschland gibt es demnach insgesamt 24 eigenständige Musikhochschulen.