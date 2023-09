Wie die Polizei Karlsruhe mitteilt, ereignete sich der erste Unfall am Freitagabend, 15. September, gegen 20.30 Uhr in der Südstadt im Bereich des Tivoliplatzes. Ein 56-jähriger Autofahrer wollte auf der Rüppurrer Straße wenden und übersah dabei offensichtlich die in der Mitte der Straße fahrende Bahn.

Durch den darauffolgenden Aufprall entstanden etwa 4.000 Euro Sachschaden. Außerdem hatte der 56-Jährige zum Unfallzeitpunkt zirka 0,4 Promille und muss nun neben einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs auch mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Ebenso unverletzt blieb am darauffolgenden Samstag ein 85-jähriger Autofahrer, der gegen 14 Uhr die Durlacher Allee auf Höhe der Einmündung "Am Großmarkt" befuhr. Nach momentanem Ermittlungsstand missachtete er das dortige Wendeverbot und kollidierte mit einer ebenfalls dort fahrenden Straßenbahn. Hier betrug der entstandene Sachschaden etwa 1.000 Euro.