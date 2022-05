von (ps/cak)

In Summe 1.112.300 Euro konnten in den vergangenen neun Veranstaltungen generiert werden. Mit 145.300 Euro Reinerlös hat die diesjährige Show zu diesem Erfolg beigetragen. "Das ist bedeutend mehr, als wir zu hoffen gewagt hatten", so Hauptinitiator Jörg Trippe in einer Pressemitteilung.

1.000 Besucher im Konzerthaus

Corona hatte dieser Veranstaltung zunächst Steine in den Weg gelegt. "Eigentlich sollte die Comedy-Night am 27. November 2021 stattfinden. Zwei Wochen davor mussten wir wegen Corona die Reißleine ziehen", so Trippe. Die Lions nutzten den Zeitgewinn als Chance.

Die Million ist geknackt. Die Lions Comedy-Night ist die erfolgreichste Benefiz-Kulturveranstaltung Baden-Württembergs. | Bild: whynot

"Alle Sponsoren und Spender haben uns die Treue gehalten. In den letzten Monaten konnten wir nochmals zwanzig weitere Sponsor*innen dazu gewinnen."

Die rund 1.000 Besucher des ausverkauften Konzerthauses haben die Comedy-Night am 7. Mai aus vollem Herzen genossen. Dem Krieg in der Ukraine wurde mit Musikkabarett, Clownerie und Slapstick ein Lachen entgegengesetzt.

Karlsruhe Der Lions Club in Karlsruhe: Soziales Engagement mit langer Tradition Das könnte Sie auch interessieren

So stand der Abend auch im Zeichen der Solidarität, was sich sowohl inhaltlich als auch finanziell ausdrückte. Ein maßgeblicher Teil des Erlöses fließt in die Ukraine-Hilfe. Da sich die Lions-Organisator*innen ausschließlich ehrenamtlich engagieren, kommen 100 % des Reinerlöses in den Hilfsprojekten an.