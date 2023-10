Der Geschädigte habe sich gegen 18.05 Uhr an seinem Wohnwagen auf einem Gelände in der Wolfartsweierer Straße nahe des Lärmschutzwalls zum Ostring aufgehalten, so die Beamten. Dort kam ein bislang unbekannter Tatverdächtiger auf ihn zu und verletzte den Mann mit einem Messer am Bauch und an der Hand. Die Gründe für den Angriff sind weiterhin ungeklärt, meint die Polizei.

Besucher einer in der Nähe stattfindenden Veranstaltung wurden kurz darauf auf den blutenden Mann aufmerksam und wählten den Notruf. Nach einer Erstversorgung vor Ort brachten Rettungskräfte den Verletzten in ein Krankenhaus. Inzwischen wurde der Verletzte entlassen, erklären die Beamten.

Der Tatverdächtige konnte nicht gefunden werden. Die umgehend eingeleitete Fahndung mittels Polizeistreifen und Polizeihubschrauber blieb erfolglos.

Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen Mann im Alter von 40 bis 50 Jahren handeln, so die Beschreibung durch das Opfer. Er habe dunkle mittellange Haare und eine südländische Erscheinung gehabt. Zur Bekleidung des Tatverdächtigen liegen derzeit keine Informationen vor.

Der Polizeiposten Karlsruhe-Oststadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0721 49 07-0 zu melden.