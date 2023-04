In WhatsApp-Chats kann es schon mal hochhergehen. Je nachdem, wer sich austauscht und worüber gerade gefachsimpelt wird. Schon sehr bald kommt aber garantiert mehr Leben in die Chats des weltweit führenden Messenger-Dienstes. Und mehr Bewegung.

Denn wie das regelmäßig über Neuerungen bei WhatsApp informierende Portal WABetaInfo berichtet, sind neue animierte Emojis in Planung. Diese würden auf Basis von Lottie entstehen, einem Animations-Format dem der Homepage zufolge mehr als 250.000 Unternehmen weltweit vertrauen – darunter Google, Disney, Netflix, Amazon oder Twitter. Die Lottie-Animationen sind zwar klein, verlieren aber auch nicht an Qualität, wenn sie in größerer Version genutzt werden.

WhatsApp bietet wohl bald animierte Emojis

Laut WABetaInfo ist das Feature der Zukunft während der Entwicklung von WhatsApp Desktop Beta entdeckt worden und soll in einem künftigen Update der App auftauchen. So würden die Chats um ein humoriges Element bereichert werden. Ein Screenshot zeigt einen Smiley mit Partyhut auf dem Kopf und Tröte im Mund, der sich um die eigene Achse dreht.

In dem Artikel heißt es: "Diese kosmetische Verbesserung der App wird die Erfahrungen der User beim Senden von Nachrichten definitiv verbessern, indem das Nachrichtenschreiben spaßiger wird und Gefühle effektiver kommuniziert werden können."

WhatsApp: Animierte Emojis ersetzen statische Emojis wohl komplett

Sobald die animierten Emojis verfügbar seien, würden diese standardmäßig verwendet werden. Der User kann dann also nur noch diese verschicken, die statischen Emojis, die sich auch manuell verändern lassen, sind dann nicht mehr verfügbar.

Darin sieht WABetaInfo eine kleine Kontroverse, denn sicher wird es User geben, die den animierten Emojis nichts abgewinnen können und lieber weiter die Vorgänger-Variante verbreiten wollen. Daher sei es wohl ratsam, Usern die Option zu geben, in WhatsApp selbst einstellen zu können, welche Version sie nutzen wollen.

Derzeit befinden sich die animierten Emojis noch in der Entwicklung. In einem der kommenden Updates für WhatsApp Desktop Beta werden sie aber auf die User losgelassen. Auch für WhatApp Beta für iOS und Android gibt es entsprechende Pläne, heißt es weiter.