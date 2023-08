Am Freitag, den 11.8. um 11.30 Uhr fuhr eine 35-jährige mit ihrer Tochter im IRE von Stuttgart nach Karlsruhe. Nach Informationen der Polizei Karlsruhe und Stuttgart erlitt sie dabei wohl einen Stromschlag bei dem Versuch eine Steckdose zu benutzen. Nach näherer Inspektion habe sie dabei eine Manipulation an der Steckdose festgestellt und die anderen Reisenden und das Zugpersonal über den Vorfall informiert. Nach ihrer Ankunft in Karlsruhe sei sie zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Polizei berichtet weiter, dass Einsatzkräfte in einem Abstellwerk in Stuttgart wohl an mehrere Steckdosen eine Manipulation feststellen konnte. Informationen über den Täter gebe es zum aktuellen Zeitpunkt keine. Die Polizei weißt darauf hin, vor der Benutzung von Steckdosen in Zügen, diese visuell auf mögliche Manipulationen zu überprüfen und im Falle eines Fundes diesen umgehend an das Personal zu melden und die Steckdose nicht zu berühren.

Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich telefonisch an die Bundespolizei zu wenden:

0711/87 03 50

Weitere Informationen folgen, sobald sie der Redaktion vorliegen.