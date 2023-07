Karlsruhe vor 55 Minuten

Mädchen aus Linkenheim vermisst - Wer hat Jana M. gesehen?

Seit Montag, 3.Juli, wird die in Linkenheim-Hochstetten wohnhafte Jana M. vermisst. Das Mädchen verließ gegen 17 Uhr ihr elterliches Zuhause, so die Polizei Karlsruhe in einer Mitteilung an die Presse.