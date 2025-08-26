Messerangriff am Karlsruher Hauptbahnhof: Täter in London geschnappt

26. August: Täter in London festgenommen

Das Opfer des Angriffs ist mittlerweile wieder aus der Klinik entlassen worden. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass sich Täter und Opfer vor der Tat kannten.

Nun gelang es der Polizei in Großbritannien am 8. Juli in London, einen 28-jährigen afghanischen Staatsangehörigen festzunehmen. Der zuvor erwirkte internationale Haftbefehl wurde von den britischen Justizbehörden bestätigt und in Vollzug gesetzt. Die zeitnahe Auslieferung des 28-Jährigen nach Deutschland wird im Zuge der internationalen Rechtshilfe von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe beantragt.

14.40 Uhr: Möglicher Verdächtiger identifiziert

Mittlerweile konnte die Polizei einen verdächtigen identifizieren. Dieser befindet sich weiter auf der Flucht.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung der Karlsruher Polizei und der Staatsanwaltschaft vom 7. April wurden neue Informationen zum Messerangriff vor dem Karlsruher Hauptbahnhof bekannt gegeben. Sowohl das Opfer als auch ein möglicher Tatverdächtiger konnten identifiziert werden. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 23-jährigen afghanischen Staatsangehörigen. Er wurde schwer verletzt, schwebt aber nicht mehr in Lebensgefahr.

Icon vergrößern Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Foto: Thomas Riedel

Im Rahmen der laufenden Ermittlungen wurde ein 28-jähriger afghanischer Staatsangehöriger als Tatverdächtiger identifiziert. Er ist weiterhin flüchtig. Nach aktuellem Ermittlungsstand kann ein vorausgegangener Streit zwischen den beiden Männern nicht ausgeschlossen werden.

7. April, 7.20 Uhr: Kriminalpolizei arbeitet Wochenende durch

Wie die Karlsruher Polizei der ka-news.de-Redaktion in einem Telefonat bestätigte, hat die Kriminalpolizei nach der schweren Körperverletzung am Freitag, 4. April, im Bereich des Hauptbahnhofs ein arbeitsreiches Wochenende hinter sich. Derzeit werde geprüft, welche der gewonnenen Erkenntnisse aus ermittlungstaktischen Gründen veröffentlicht werden können.

Aktualisierung, 5. April, 18 Uhr: Täter weiterhin auf der Flucht

Einen Tag nachdem ein Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt wurde, fehlt von dem Angreifer noch jede Spur. Nach dem Messerangriff am Karlsruher Hauptbahnhof sucht die Polizei weiter nach dem flüchtigen Täter. Die Fahndung dauere an, teilten die Beamten mit.

Die Hintergründe der Tat waren laut Polizei nicht bekannt. Auch eine Beschreibung des Angreifers gibt es bislang nicht. Es gebe keine konkrete Bedrohung für die Bevölkerung, teilte die Polizei weiter mit.

20.30 Uhr: Polizei setzt Suche auch in der Nacht weiter fort

In einem Telefonat mit der Redaktion von ka-news.de bestätigt ein Sprecher der Polizei, dass die Suche nach dem flüchtigen Verdächtigen auch am Abend und in der Nacht fortgesetzt wird. Aufgrund der Nähe des Tatorts zum Bahnhof ist auch die Bundespolizei in die Maßnahmen eingebunden. Die Fahndung erfolgt im Rahmen des regulären Streifendienstes. Eine Täterbeschreibung soll voraussichtlich am Samstag nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft veröffentlicht werden.

Icon vergrößern Der Karlsruher Hauptbahnhof (Symbolbild). Foto: Uli Deck/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Karlsruher Hauptbahnhof (Symbolbild). Foto: Uli Deck/dpa

18.20 Uhr: Täter floh in Richtung Bahnhof-Südseite

In einer weiteren Pressemitteilung, veröffentlicht die Polizei weitere Informationen. Demnach flüchtete der Verdächtige nach der Tat in Richtung Bahnhof-Südseite. Die Fahndung läuft weiterhin.

Icon vergrößern Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Foto: Thomas Riedel

Der Schwerverletzte erlitt eine stark blutende Stichverletzung am Oberarm, wurde aber ärztlich versorgt. Eine Gefährdung der Bevölkerung besteht laut Polizei nicht. Die Kriminalpolizei Karlsruhe ermittelt.

17.30 Uhr: Polizei geht von nur einem Täter aus

In einem Telefonat mit der ka-news.de-Redaktion teilte ein Sprecher der Polizei mit, dass erste Ermittlungsergebnisse der Kriminalpolizei darauf hindeuten, dass es sich nur um einen Täter handelt. Eine Beschreibung könne aus ermittlungstaktischen Gründen jedoch noch nicht veröffentlicht werden.

Icon vergrößern Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Foto: Thomas Riedel

Der Polizeieinsatz habe zudem keine Auswirkungen auf den ÖPNV. Sowohl die Züge der Deutschen Bahn als auch die Stadtbahnen verkehren planmäßig, erklärte der Polizeisprecher.

16.50 Uhr: Polizei untersucht Umgebung des Hauptbahnhofes

Mehrere Polizeibeamte durchsuchen weiträumig den Karlsruher Hauptbahnhof. Wie ein Polizeisprecher der ka-news.de-Redaktion am Telefon bestätigte, arbeitet man mit Hochdruck an einer Personenbeschreibung des Täters oder der Täter. Diese soll in einer weiteren Pressemitteilung bald veröffentlicht werden.

Icon vergrößern Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Foto: Thomas Riedel

16.10 Uhr: Mutmaßlicher Messerangriff am Hauptbahnhof

Aus einer Pressemitteilung der Polizei geht hervor, dass ein Mann wohl Opfer eines Angriffs wurde. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, ebenso das genaue Ausmaß der Verletzungen. Der oder die Täter befinden sich weiterhin auf der Flucht.

Icon vergrößern Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Foto: Thomas Riedel

Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach den Flüchtigen, dabei kommt auch ein Polizeihubschrauber und eine Hundestaffel zum Einsatz. Eine Beschreibung der Verdächtigen liegt bislang nicht vor.

15.30 Uhr: Eine verletzte Person

Wie die Karlsruher Polizei auf Anfrage von ka-news.de bestätigte, ereignete sich gegen 14.40 Uhr im Bereich des Hauptbahnhofs eine Körperverletzung.

Icon vergrößern Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Foto: Thomas Riedel

Eine Person wurde verletzt und befindet sich auf dem Weg ins Krankenhaus. Derzeit fahndet die Polizei mit einem Großaufgebot nach möglichen Tätern. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.

Icon vergrößern Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Foto: Thomas Riedel

Sobald der Redaktion weitere Informationen vorliegen werden diese hier ergänzt.