von (ps/cak)

Wie der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) via twitter mitteilt, kommt es aktuell zu einer Störung auf der Linie S2 in Stutensee-Blankenloch in beide Fahrtrichtungen.

Bild: Thomas Riedel

Auf Nachfrage von ka-news.de teilt ein Sprecher der Verkehrsbetriebe mit, dass es im Bereich der Haltestelle Tolnaplatz zu einem Wasserschaden unterhalb der Schiene gekommen sei. Die Schiene selbst sei noch in Takt, es bestehe aber eine Gefahr für den Zugverkehr, weshalb der Betrieb eingestellt wurde. Ein Schienen-Ersatz-Verkehr (SEV) werde aktuell eingerichtet.

Um welche Art Schaden es sich genau handle, müsse aktuell untersucht werden. Die Gemeinde Stutensee war per Telefon nicht erreichbar. "In Fahrtrichtung Norden verkehrt die S2 aus Karlsruhe kommend nur bis zur Haltestelle Reitschulschlag. Von dort aus werden die Fahrgäste gebeten, in einen Bus-Ersatzverkehr in Richtung Blankenloch Nord umzusteigen. Auf der weiteren Strecke zwischen Blankeloch Nord und Spöck kann wieder auf eine Bahn im Pendelverkehr der S2 umgestiegen werden", heißt es von den VBK in einer Pressemitteilung.

Alle Bilder zum Zwischenfall: