Karlsruhe vor 1 Stunde

Lkw brennt auf der Autobahn: A5 in Richtung Norden vollgesperrt

Die Autobahn A5 ist aktuell in Richtung Norden vollgesperrt. Wie die Polizei Karlsruhe in einer Eilmeldung mitteilt, geriet gegen 13.50 Uhr der Sattelauflieger eines Lkw in Brand.