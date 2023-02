Das Ostseeheilbad Grömitz zieht schon seit 100 Jahren jährlich zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. In dem kleinen Ort im Bundesland Schleswig-Holstein lockt unter anderem die acht Kilometer lange Strandpromenade und die Unterwassergondel bei der Seebrücke. Hier können Sie schon vor Ihrem Besuch in der Ferne schwelgen, mit einer Übersicht aller Webcams aus Grömitz.

Live-Webcam in Grömitz: Blick auf die Seebrücke

Ein Highlight des Ferienorts ist die 398 Meter lange Seebrücke, die auf die Ostsee hinausführt. Am Ende des Stegs befindet sich eine Tauchgondel. Diese ist für Touristinnen und Touristen zugänglich und versinkt für circa 30 bis 40 Minuten in den Tiefen der Ostsee. Bei der Live-Webcam von OstseeliveTv können Sie jederzeit die Lage an der Seebrücke Grömitz beobachten.

https://osltv.stream24.net/osltv1/_definst_/mp4:groemitz.stream/playlist.m3u8?id=10654-1-live

Live-Webcam: Wie sieht es am Hafen von Grömitz aus?

Der Yachthafen in Grömitz verfügt über 780 Liegeplätze, an denen Boote aus aller Welt anlegen. Die Webcam von OstseeliveTv liefert einen Kameraschwenk über die Anlegestellen.

https://osltv.stream24.net/osltv8/_definst_/mp4:groemitz2.stream/playlist.m3u8?id=10654-8-live

Dünenpark in Grömitz: Webcam mit Blick über den Strand

Die acht Kilometer lange Strandpromenade mit zahlreichen Cafés, Hotels und Restaurants ist einer der Hauptgründe, warum Grömitz zum drittbeliebtesten Ferienort in Schleswig-Holstein geworden ist. In der Live-Webcam von OstseeliveTv sehen Sie nicht nur den Strand, sondern auch den Dünenpark, der derzeit gebaut wird. So können Sieden neusten Stand der Bauarbeiten live mitverfolgen.

https://osltv.stream24.net/osltv9/_definst_/mp4:groemitz3.stream/playlist.m3u8?id=10654-9-live

Live-Webcam in Grömitz: Blick aus dem Carat Hotel

Auf dem Dach des beliebten Carat Hotels in der Nähe der Seebrücke befindet sich eine Live-Webcam. Hier sehen Sie das Wetter und die aktuelle Auslastung am Strand.

Zur Webcam auf dem Carat Hotel geht es hier.

Live-Webcam in Grömitz: So sieht es am Haus Belvedere aus

Das Haus Belvedere ist eine der Anlaufstellen für Ferienappartements in Grömitz. Nur 100 Meter vom Strand entfernt kann man hier seinen Urlaub genießen. Die Webcam des Hauses schwenkt über den Strand und den Dünenpark.

Die Webcam am Haus Belvedere finden Sie hier.

Webcam in Grömitz: So sind die Wellen an der Surfschule

Wollen Sie noch die Wetterlage und die Wellen checken, bevor es zum Wassersport geht? Mit der Live-Webcam an der Surfschule Wassersport Grömitz können Sie problemlos vorher die Begebenheiten überprüfen.