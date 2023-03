Karlsruhe vor 1 Stunde

Letzte Generation klebt sich an der Kriegsstraße/Ettlinger Straße fest

In Karlsruhe wird gestreikt. Doch nicht nur ver.di geht auf die Straße. Auch die letzte Generation hat sich den 22. März für eine Streik-Blockade ausgesucht. An der Kreuzung Kriegsstraße / Ettlinger Straße klebten sich Aktivisten an der Straße fest. Das teilt die letzte Generation in einer Pressemitteilung mit. Die Störaktion in Karlsruhe ist Teil von Protestaktionen der Letzten Generation in Städten im gesamten Bundesgebiet. Inzwischen fließt der Verkehr an der Stelle wieder.